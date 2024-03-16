الحزب الاشتراكي الفنزويلي: الرئيس مادورو سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في يوليو

انتخب الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا يوم السبت، الرئيس الحالي نيكولاس مادورو كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 28 يوليو 2024.

وأعلن نائب الرئيس ديودادو كابيو ترشيح مادورو، الزعيم النقابي السابق البالغ من العمر 61 عاما، في الانتخابات عن الحزب الاشتراكي.

وبحسب قناة Venezolana de Televisión تم دعم ترشيح رئيس فنزويلا ورئيس حزب الشعب الفنزويلي مادورو في اجتماعات سابقة لمنظمات الحزب الأولية والمجالس المجتمعية والمنظمات العامة من قبل أكثر من 4 ملايين فنزويلي.

وقال مادورو: "أنا هنا مع الشعب، ولهذا السبب أقبل اليوم [عرض الترشح] للانتخابات الرئاسية في 28 يوليو. في عام 2024، سنحقق النصر مرة أخرى على طريق الحقيقة والأمل والوطنية".

ويترشح مادورو لولاية رئاسية ثالثة، ويشار إلى أن دستور فنزويلا لا يحدد عدد مرات إعادة انتخاب رئيس الجمهورية والمناصب الانتخابية الأخرى، ومدة الولاية الرئاسية 6 سنوات.

وسيقوم المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي بتسجيل المرشحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية للجمهورية في الفترة من 21 إلى 25 مارس، وستجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 4 إلى 25 يوليو.

المصدر: RT