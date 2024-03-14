اعتقال فنزويليين اثنين بتهمة الإعداد لاغتيال مادورو

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب أنه تم اعتقال مواطنين فنزويليين في ولاية موناغاس لنشرهما تهديدات والتآمر لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال صعب: "ألقي القبض على شخصين في 11 آذار، لنشرهما تهديدات خطيرة للغاية، والتحريض مرة أخرى على اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو أثناء إقامته في ماتورين".

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وأضاف أن المعتقلين هما رينزو فلوريس، رقيب فار من الحرس الوطني، وويلفر خوسيه بينيا من المنظمة السياسية "كوز آر"، وأشار صعب إلى أنهما أعضاء في المنظمة السياسية "معا من أجل موناغاس".

وخلال فحص الهواتف المحمولة للمعتقلين، تبين وجود محادثات حول تجنيد 50 جنديا للاستيلاء على الأسلحة وتنظيم تمرد.

ويعتزم مكتب المدعي العام الفنزويلي توجيه التهم للمعتقلين بالتآمر الجنائي ومحاولة القتل في الساعات المقبلة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي عن إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية في عام 2023، بما في ذلك خطط اغتياله. وتحدث مادورو حينها كذلك عن إحباط مخططات لاغتيال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز والقيادات العسكرية العليا ومحافظ ولاية تاتشيرا فريدي بيرنال.

المصدر: نوفوستي