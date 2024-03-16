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احتجاجات في جنوب فرنسا على بناء مجمع للغولف بسبب الجفاف

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احتجاجات في جنوب فرنسا على بناء مجمع للغولف بسبب الجفاف
AFP
مكان بناء مجمع للغولف، منطقة فيلنوف دي لا راو، فرنسا
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أفادت إذاعة France Bleu باحتجاج نحو ألفي شخص في منطقة جبال البيرينيه الشرقية في جنوب فرنسا على بناء ناد كبير للغولف، قد يؤدي ريه إلى تفاقم الجفاف في المنطقة.

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وقالت الإذاعة: "دعا نحو 20 حزبا سياسيا ومنظمة بيئية للتجمع اليوم السبت في موقع المجمع المستقبلي... وبحلول الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي) كان حوالي ألفي متظاهر قد انضموا إلى الاحتجاج".

وأضافت أن المحتجين يعارضون خطط بناء مجمع كبير للغولف ستبلغ مساحته 180 هكتارا سيقع فيها مبنى النادي وفندق و600 مسكن.

وانطلقت أعمال البناء في هذا المكان في نهاية 2023 وأثارت استياءا لدى المنظمات البيئية المحلية التي أعلنت أن منطقة جبار البيرينيه الشرقية كانت تشهد أشد جفاف في تاريخها خلال العامين الماضيين.

وفي وقت سابق قالت عمدة منطقة فيلنوف دي لا راو التي سيقع فيها هذا المجمع أن ري المجمع سيتم باستخدام مياه محطات معالجة المياه فقط، لكن الناشطين البيئيين لا يزالون يطالبون بتعليق المشروع.

المصدر: نوفوستي

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