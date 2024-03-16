الدفاع الروسية تعلن القضاء على 910 عسكريين وإسقاط 108 مسيرات أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 910 عسكريين وإسقاط 108 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجومين معاديين وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

تم صد محاولة تسلل مجموعات تخريبية أوكرانية من محيط بلدة بوبوفكا بمقاطعة سومي، ونحو بلدتي سبوداريوشينو وكوزينكا بمقاطعة بيلغورود حيث بلغت خسائر العدو 30 عسكريا و3 دبابات، وعربات وآليات عسكرية.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 260 عسكريا و3 دبابات وغيرها من الآليات العسكرية والمدافع الغربية وتم تدمير 4 مستودعات للذخيرة.

على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 3 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 400 عسكري ومدرعات وناقلتي جنود ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وصدت هجوما معاديا وتم القضاء على 130 عسكريا وتدمير معدات ومدافع للعدو ومحطة رادار Bukovel-AD.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 40 عسكريا.

دمرت قواتنا ورشا لتجميع المسيرات في مقاطعة سومي ونقاط انتشار للمسلحين في محيط مدينة أوديسا، وأربع نقاط مراقبة للطائرات بدون طيار.

أسقطت دفاعاتنا 17 صاروخا منها 15 صاروخا Vampire تشيكية، وواحد HIMARS أمريكي، وواحد Grad.

إسقاط 108 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية