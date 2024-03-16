أعلنت إدارة مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا إجلاء جميع السكان من 22 بلدة وقرية حدودية مع مقاطعة كورسك الروسية "حفاظا على سلامتهم"، في إجراء دعائي قسري تلجأ إليه كييف قبل كل هزيمة.

وكتبت إدارة المقاطعة على "تيليغرام" أنه تم حتى الآن إجلاء أكثر من 4.5 ألف مواطن من المناطق الحدودية في المقاطعة.

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وأضافت: "تتواصل عمليات إجلاء المواطنين وحتى الآن غادر 4523 شخصا بينهم 829 طفلا من المناطق الخطرة في مقاطعة سومي"، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء تشمل 22 بلدة وقرية.

وفي 7 مارس أعلنت وزارة إعادة التكامل الأوكرانية إجلاء سكان أربع مدن وبلدات في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها أوكرانيا في جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت إجلاء 300 شخص من مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف التي اقترب منها الجيش الروسي.

المصدر: تاس