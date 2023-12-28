السلطات الأوكرانية تعلن إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من دونباس

أعلنت وزارة شؤون إعادة الإدماج الأوكرانية أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من منطقة دونباس.

وجاء في بيان نشرته الوزارة في حسابها على "تلغرام"، يوم الخميس، أن "الإجلاء الإلزامي لسكان مقاطعة دونيتسك (أي مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة أوكرانيا) بدأ في أغسطس عام 2022. ومنذ ذلك الحين انتقل إلى مناطق آمنة أكثر من 100 ألف مواطن".

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وأشارت الوزارة إلى أن من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أكثر من 13.2 ألف طفل و4.8 ألف شخص من محدودي القدرات.

ويشار إلى أنه يتم إجلاء المواطنين إلى مقاطعة جيتومير بشمال أوكرانيا، حيث يتم إسكانهم في ملاجئ مجانية.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق عن إجلاء السكان من مدينة أفدييفكا القريبة من دونيتسك، التي تدور معارك حولها، وكذلك من بعض المناطق في مقاطعتي خاركوف وسومي المتاخمتين للحدود مع روسيا.

المصدر: نوفوستي