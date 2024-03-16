موسكو: نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تنشر أكاذيب حول التعذيب في روسيا

ندّد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأكاذيب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو حول "التعذيب" في روسيا، مذكرا بمقتل صحفي أمريكي مؤخرا تحت التعذيب.

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وقال بوليانسكي في جلسة مجلس الأمن الدولي: "ما يثير أسفنا هو أن السيدة روزماري ديكارلو التي توزع معلومات كاذبة بوضوح حول التعذيب في الأراضي الروسية، لم تجد الشجاعة لتتحدث عن مقتل الصحفي الأمريكي غونزالو ليرا تحت التعذيب على أيدي سجانيه من نظام كييف".

وأضاف مخاطبا إياها: "ربما مثل هذه القصص لا تهمك أنت ومكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل الصحفي والمدون الأمريكي غونزالو ليرا في السجن الأوكراني.

وأفاد موقع The Grayzone نقلا عن رسالة غونزالو ليرا أنه أصيب بالتهاب رئوي مزدوج في أكتوبر 2023 في السجن.

وأضاف الموقع أن إدارة السجن حاولت إخفاء الحقيقة عن عائلة ليرا ومحاميه، فيما طالب والده السفارة الأمريكية لدى كييف بالتدخل، لكن السفارة لم تبذل أي جهود.

المصدر: تاس