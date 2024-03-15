"جد الصقيع" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية (فيديو)

شارك "جد الصقيع" (بابا نويل) في الانتخابات الرئاسية 2024 في روسيا، وحضر إلى مركز الاقتراع في منطقة فيليكي أوستيوغ بمقاطعة فولوغدا التي تشتهر بأنها منطقته.

ونقلت الخدمة الصحفية لحاكم مقاطعة فولوغدا بالإنابة عن "جد الصقيع" قوله: "ليس من الصعب أداء واجبك المدني. تعال إلى مركز الاقتراع أو قم بالتصويت عن بعد إذا قدمت طلبا على موقع خدمات الدولة".

وأضاف: "مستقبل بلادنا وأبنائنا بين أيديكم. حسنا، لقد قمت بالفعل بواجبي المدني، والآن تنتظرنا أشياء أخرى - نحن بحاجة إلى تجهيز مقاطعة فولوغدا لفصل الربيع".

"جد الصقيع" هو شخصية خيالية لديه جذور في الأساطير السلافية، ويشبه القديس نقولا وسانتا كلوز وبابا نويل في الثقاقات الأخرى. وينتشر تقليد جد الصقيع في الغالب في البلدان السلافية الشرقية وهو جزء مهم من الثقافة الروسية.

افتتحت مراكز الاقتراع الأولى أمس في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا بنهاية اليوم الأول من الانتخابات، 36.09%.

المصدر: RT