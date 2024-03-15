زاخاروفا: الهوس الأمريكي بالانتخابات الرئاسية الروسية فريد من نوعه

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهوس الأمريكي بالانتخابات الرئاسية الروسية فريد من نوعه بالنظر للمسافة والاختلاف بين البلدين ومصيرهما التاريخي.

وأشارت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" إلى الاهتمام الذي توليه القنوات التلفزيونية الأمريكية كل يوم للانتخابات الرئاسية في روسيا، مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة "القفز" عن الموضوع الذي تم الترويج له سابقا وهو زعمهم أن روسيا ورئيسها يؤثران على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

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وأضافت زاخاروفا: "لا أعرف مثالا واحدا على حدوث مثل ذلك مع البلدان التي تقع في قارات مختلفة، والتي ليس لديها حدود مشتركة، وليس لديها أي تأثير متبادل واضح للدورات الانتخابية.. يوجد بالطبع دول كانت متحدة سابقا بمساحة دولة مشتركة أو نوع من المساحة التاريخية، وبينها بالفعل بعض الروابط. (لكن بيننا) لا، لا شيء من هذا يربطنا بالولايات المتحدة".

وتجري الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في الفترة 15 - 17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

المصدر:"نوفوستي"+RT