زاخاروفا: التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية جرى في 51 دولة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية جرى في 51 دولة.

وأشارت زاخاروفا في حديث لوكالة "نوفوستي" إلى أنه حتى صباح الجمعة أدلى 62662 مواطنا روسيا بأصواتهم في الخارج.

وأكدت أن الخارجية الروسية تنسق جهودها مع لجنة الانتخابات المركزية الروسية التي تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن إجراء التصويت في الخارج.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجري في روسيا من 15 حتى 17 مارس الجاري.

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المصدر: نوفوستي