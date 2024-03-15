"نيويورك تايمز": البيت الأبيض يطالب الجمهوريين بالتخلي عن محاولات عزل بايدن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بمطالبة البيت الأبيض الجمهوريين بوقف محاولاتهم لإطلاق إجراءات عزل الرئيس جو بايدن.

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وقالت الصحيفة نقلا عن رسالة وجهها مستشار البيت الأبيض إيدوارد سيسكل إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه "من الواضح أن الوقت قد حان للمضي قدما... لقد انتهت عملية العزل هذه. هناك الكثير من العمل المهم للغاية أمام الأمريكيين بحيث لا يمكنهم الاستمرار في إضاعة الوقت على هذه المهزلة … ولم يجد التحقيق باستمرار سوى أدلة جديدة على أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ في الواقع".

وأضافت الصحيفة أن سيسكل انتقد الجمهوريين بسبب محاولتهم تحقيق استجواب جديد لشهود العيان "الذين قد أدلوا بشهاداتهم، "على أمل أن تكون الحقائق مختلفة في المرة الثانية".

وأشارت إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ينوون مواصلة التحقيق بحق رئيس البلاد، لكنهم يعترفون بأنه هيهات أن يؤدي إلى إجراء تصويت على عزل بايدن. مع ذلك فيمكنهم مطالبة وزارة العدل الأمريكية بإجراء التحقيق مع بايدن أو المحيطين به.

ويجري مجلس النواب الأمريكي منذ عدة أشهر تحقيقا رسميا بشأن بايدن وعائلته. ومن المتوقع أن تساعد نتائج هذا التحقيق في بدء عملية عزل الرئيس بايدن.

وفي وقت سابق أفاد موقع Punchbowl نقلا عن أعضاء في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي، بأن التحقيق في مجلس النواب الأمريكي في عزل الرئيس الحالي يفتقر إلى أدلة، في حين يتحدث أعضاء الكونجرس أنفسهم عن ضرورة إنهائه.

المصدر: نوفوستي