أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن هجمات القوات الأوكرانية ومحاولاتها المتكررة لاختراق الأراضي الروسية تهدف للتأثير على سير الانتخابات، وزعزعة الوضع في روسيا.

وأضاف بيسكوف: "في الحقيقة هذه الهجمات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بمحاولات التأثير على سير الانتخابات، وزعزعة الوضع في روسيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تطهير محيط بلدة كوزينكا بالكامل في مقاطعة بيلغورد غربي روسيا بعد صد وإحباط جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية الفاشلة في اختراق الأراضي الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية صدت القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود جميع محاولات المسلحين الأوكرانيين للتسلل إلى أراضي بيلغورود غربي روسيا.

المصدر: نوفوستي