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موسكو.. اعتقال عميل أوكراني أطلق المسيرات قرب المواقع العسكرية بالمدينة لإرباك الدفاع الجوي (فيديو)

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موسكو.. اعتقال عميل أوكراني أطلق المسيرات قرب المواقع العسكرية بالمدينة لإرباك الدفاع الجوي (فيديو)
Sputnik
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أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال عميل أوكراني في موسكو كان يطلق المسيرات قرب المواقع العسكرية والدفاعات الجوية بمحيط المدينة للتشويش عليها وإرباكها، بتوجيه من استخبارات كييف.

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وكشف التحقيق "إجراء العميل الموقوف اتصالات مسبقة مع الاستخبارات الأوكرانية وأحد التنظيمات الإرهابية القومية شبه العسكرية".

وأشار الأمن الروسي إلى أنه نشط قبل ذلك في نشر معلومات مضللة ومنددة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأرسل تقارير مصورة عن نشاطه لرعاته في كييف.

وتم تكليفه بإرباك أنظمة الدفاع الجوي الروسية حيث مارس تجميع وإطلاق المسيّرات لخلق أهداف وهمية قرب مواقع وزارة الدفاع الروسية في موسكو وضواحيها.

واعترف بأنه عمل لصالح تنظيم ما يسمى بـ"فيلق حرية روسيا" الإرهابي، وخطط لتنظيم عمل تخريبي بالتزامن مع محاولة قوة أوكرانية مؤللة التسلل إلى مقاطعة بيلغورود الروسية، تمت إبادتها بقوامها الذي بلغ 195 فردا مؤخرا.

المصدر: نوفوستي

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