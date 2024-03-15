"نيوزويك": سلاح الليزر البريطاني لم يتم تشغيله بعد ولا خطط  الآن لنشره في أوكرانيا

أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن سلاح الليزر بعيد المدى DragonFire الذي تطوره بريطانيا لم يتم تشغيله بعد، وليس لدى لندن حتى الآن خطط لنشره في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي X لقطات لاختبارات جرت شهر يناير لسلاح الليزر بعيد المدى DragonFire. وظهر في الفيديو رسومات لعمل السلاح: فيها ظهرت محاكاة لعمل الليزر المثبت على سفينة حربية بتعطيل قارب، وتعمية إحدى الطائرات بدون طيار، وإسقاط أخرى.

إقرأ المزيد

وقالت المجلة، نقلا عن بيانات من وزارة الدفاع البريطانية: "لم يتم تشغيل DragonFire بعد، ولا تزال المنظومة المذكورة في مرحلة البحث والتطوير. ولا توجد حاليا خطط لنشر هذه المنظومة في أوكرانيا".

وفي نفس الوقت نشرت المجلة في مقالتها، تصريح عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، الذي قال إن أوكرانيا "مستعدة لاختبار" DragonFire على أراضيها.

في وقت سابق، أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، في تعليقه على نبأ اختبار وزارة الدفاع البريطانية لسلاح الليزر المذكور، أن هذا النوع من السلاح غير فعال على الأرض كوسيلة تدمير، بسبب خصائص الغلاف الجوي؛ فهو يمكن أن يعمي فقط العدو.

في عام 2022 أكد يوري بوريسوف، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء الروسي في ذلك الحين، أن الحديث يدور عن منظومة ليزر دفاعية جديدة تحمل اسم "زاديرا" ومن شأنها ضرب هدف على مسافة تصل خمسة كيلومترات.

المصدر: نوفوستي