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خبير: واشنطن تجهز الرأي العام ليهضم فرارها من أوكرانيا قبل فوات الأوان

أخبار العالم

خبير: واشنطن تجهز الرأي العام ليهضم فرارها من أوكرانيا قبل فوات الأوان
Sputnik
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قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن الولايات المتحدة تجهز الرأي العام الأمريكي ليتقبّل فرارها من أوكرانيا قبل فوات الأوان، بعد إدراكها أن النزاع ذهب إلى أبعد من اللازم.

وأشار في حديث لقناة The Duran على "يوتيوب" إلى أن المقالات التي بدأت تظهر في وسائل الإعلام الغربية المعروفة، والتي تتحدث عن عدم جدوى مواصلة تمويل أوكرانيا وثبات الاقتصاد الروسي تجاه العقوبات، تدل على صحة هذا الاستنتاج.

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واشار إلى أنه أخذت تظهر هذه المقالات المتشائمة، لأنه تبلور إدراك الولايات المتحدة أن النزاع ذهب إلى أبعد من اللازم ولم تعد هناك حاجة لمواصلة الاستثمار فيه.

وخلص ميركوريس إلى أن الغرض من هذه المنشورات هو إقناع الجمهور الأمريكي والنخبة السياسية بالحاجة إلى تقليص مشروع "أوكرانيا".

يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي، وبسبب رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لم يؤيد بعد طلب إدارة الرئيس جو بايدن تقديم 60 مليار دولار إضافية لنظام كييف.

المصدر: mk

 

 

 

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