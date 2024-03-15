خبير عسكري: الناتو يستفز روسيا محاولا دفعها لعدوان

اعتبر الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن الناتو يريد من خلال الحديث عن استخدام أوكرانيا صواريخ غربية استفزاز روسيا ودفعها إلى عدوان.

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ويشير ليونكوف في معرض تعليقه على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ عن استخدام القوات الأوكرانية صواريخ غربية في مهاجمة أسطول البحر الأسود إلى أن هدفها استفزاز روسيا، ومحاولة لدفعها إلى عدوان.

ويقول في تصريح لصحيفة "إزفيستيا": "نحن نعلم بتوريد هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، ونعلم أيضا أنهم حاولوا مهاجمة أسطول البحر الأسود بها. ولكننا أسقطناها. ويعتقد ستولتنبرغ، أن مثل هذا البيان سيدفعنا للرد على ذلك بطريقة أكثر عدوانية. فقد تحدثوا مؤخرا عن الزر النووي، وعن القنابل التي ستسقطها روسيا على أوروبا. لقد أخذوا هذه العبارات من حديث رئيسنا فلاديمير بوتين خلال المقابلة التي أجراها معه ديمتري كيسيليوف. ولذلك فإن هذه الأقوال ليس لها أي وزن أو أهمية. نحن نعرف بالفعل لمن تعود الصواريخ التي استخدمت ضد أسطولنا في البحر الأسود".

ويذكرأن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في شهر ديسمبر 2023 أنه أثناء صد هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية في فيودوسيا، تعرضت سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك لأضرار. وأن الضربة كانت باستخدام صواريخ موجهة من الطائرات. وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين تكتيكيتين للعدو من طراز Su-24 نفذتا عملية الإطلاق. وأعلن موقع Strana.ua الأوكراني لاحقا نقلا عن يوري إغنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم كانت من نوع Scalp و Storm Shadow .

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"