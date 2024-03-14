ستولتنبرغ: أوكرانيا استخدمت صواريخ "الناتو" ضد أسطول البحر الأسود الروسي

اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، بأن أوكرانيا استخدمت الصواريخ التي زودها بها الحلف ضد أسطول البحر الأسود الروسي.

ويزعم ستولتنبرغ أن أوكرانيا كانت قادرة على "صد أسطول البحر الأسود الروسي" وكذلك "ضمان فتح ممر بحري من أوديسا"، وقال في مؤتمر صحفي قدم فيه تقريرا سنويا عن أنشطة منظمته: "بعض الصواريخ وبعض الأنظمة التي كانت ضرورية لفتح هذا الممر قدمها حلفاء الناتو".

وفي سبتمبر 2023، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن كييف شنت هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، فأسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ، وأسفر الهجوم عن تضرر مبنى المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود.

وكما ذكرت وكالة "سكاي نيوز" لاحقا، نقلا عن مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية، استخدمت أوكرانيا صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في تنفيذ الهجوم.

وفي فبراير الماضي، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف ضد أسطول البحر الأسود الروسي تم تنفيذها تحت قيادة أجهزة المخابرات البريطانية.

وجاءت تصريحات زاخاروفا تعليقا على المعلومات التي تفيد بأن رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية توني راداكين لعب دورا مهما في إعداد الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود.

وأكدت زاخاروفا أن وزارة الخارجية الروسية "أشارت مرارا إلى أدلة على وجود آثار لأجهزة المخابرات البريطانية في نشاط مناهض لروسيا وفي عمليات عسكرية في أوكرانيا، وكذلك في تنفيذ هجمات إرهابية".

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بريطانيا تساعد أوكرانيا وهي في الواقع متورطة بشكل مباشر في الصراع.

المصدر: RT