قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يملك معلومات حول مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، الأدميرال توني راداكين في الصراع في أوكرانيا

ونقل موقع RTVI عن بيسكوف قوله: "بالنسبة لهذا الضابط، بالطبع، نحن في إدارة الرئيس لا نملك معلومات بشأنه، ولكن جيشنا ربما يملك مثل هذه المعلومات.

وكانت صحيفة التايمز قد ذكرت في وقت سابق أن توني راداكين كان يساعد أوكرانيا سرا في وضع الخطط القتالية. وعلى وجه الخصوص، قيل أنه ساعد أوكرانيا في وضع الخطط للهجوم على السفن الحربية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود.

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المصدر: ريا نوفوستي