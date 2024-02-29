 
مباشر

الكرملين يعلق على تورط رئيس الأركان البريطاني في الصراع في أوكرانيا

أخبار العالم

الكرملين يعلق على تورط رئيس الأركان البريطاني في الصراع في أوكرانيا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2pt

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يملك معلومات حول مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، الأدميرال توني راداكين في الصراع في أوكرانيا

ونقل موقع RTVI عن بيسكوف قوله: "بالنسبة لهذا الضابط، بالطبع، نحن في إدارة الرئيس لا نملك معلومات بشأنه، ولكن جيشنا ربما يملك مثل هذه المعلومات.

وكانت صحيفة التايمز قد ذكرت في وقت سابق أن توني راداكين كان يساعد أوكرانيا سرا في وضع الخطط القتالية. وعلى وجه الخصوص، قيل أنه ساعد أوكرانيا في وضع الخطط للهجوم على السفن الحربية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود.

إقرأ المزيد
بريطانيا: لا نخطط لنشر
بريطانيا: لا نخطط لنشر "واسع النطاق" للقوات في أوكرانيا

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا