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القوات الأوكرانية تستهدف موقع تخزين اليورانيوم في محطة زابوروجيه النووية

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القوات الأوكرانية تستهدف موقع تخزين اليورانيوم في محطة زابوروجيه النووية
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استهدفت قوات كييف اليوم الخميس موقع تخزين اليورانيوم المنضّب في محطة زابوروجيه النووية بقذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من الموقع.

وجاء في بيان عن المحطة: "تواصل القوات الأوكرانية مهاجمة محطة زابورجيه الكهرذرية ومدينة إنيرغودار المحاذية، حيث ألقت مسيرة أوكرانية قذيفة سقطت قرب سياج موقع لتخزين اليورانيوم المنضب في المحطة".

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وقال مدير المحطة يوري تشيرنيتشوك إن القذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من سياج موقع تخزين الوقود.

وأضاف: "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناوبون في المحطة زاروا موقع الاعتداء، وهم بصدد إخطار الوكالة بالحادث"، مشيرا إلى عدم تعرض موظفي المحطة لأي ضرر.

المصدر: نوفوستي

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