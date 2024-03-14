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خبير: تحديث دبابات أبرامز لن يحميها على جبهات العمليات الروسية

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خبير: تحديث دبابات أبرامز لن يحميها على جبهات العمليات الروسية
Globallookpress Globallookpress Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency
دبابة أبرامز الأمريكية
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يشير المعقب ديفيد ايكس في مقال نشرته مجلة فوربس، إلى أن التحديث الجديد لدبابات أبرامز الأمريكية لن يحميها في أوكرانيا من الضربات الروسية.

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ووفقا له، ستؤدي العمليات التي تنفذها الدبابات والمدفعية الروسية إلى خسارة أوكرانيا للمزيد من دبابات M1 Abrams الأمريكية، التي من غير المرجح أن تساعدها عمليات التحديث.

ويقول: "لن يمنع التحديث الخسائر الناجمة عن الألغام والمدفعية وربما حتى من دبابات أخرى، التي ستحدث بصورة شبه مؤكدة في الأسابيع والأشهر المقبلة".
ويضيف : "لقد حان الوقت للتعود على حالة دبابات أبرامز التي تم تدميرها وتركها في أوكرانيا".

ويذكر أن مجلة Military Watch Magazine الأمريكية المستقلة سبق أن نشرت موضوعا حذرت فيه من مدى تعرض الدبابات الأمريكية للأسلحة الروسية. مشيرة إلى أن المخاوف بشأن بقاء دبابات أبرامز الموردة لأوكرانيا نشأت بعد تدمير أنواع أخرى من الدبابات الغربية التي تستخدمها القوات الأوكرانية، حيث أكدت تسجيلات الفيديو والصور التي التقطتها الطائرات المسيرة حقيقة تدميرها.

المصدر: تاس

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