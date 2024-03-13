مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على الاتفاقية الأمنية بين فرنسا وأوكرانيا

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الأربعاء، بالأغلبية على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين فرنسا وأوكرانيا في فبراير الماضي.

وصوت إلى جانب الاتفاقية 293 عضوا في المجلس مقابل 22 عضوا ضدها.

وقبل ذلك صادقت على الاتفاقية الجمعية الوطنية الفرنسية، أي المجلس الأدنى في البرلمان.

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ويشار إلى أن الكتل اليسارية والشيوعيين عارضوا الاتفاقية، بينما امتنع "التجمع الوطني" اليميني المتطرف عن التصويت.

وكانت فرنسا قد وقعت اتفاقية أمنية مع أوكرانيا في منتصف فبراير الماضي، أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لباريس ولقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها لمدة 10 سنوات، على تخصيص 3 مليارات يورو لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا العام.

المصدر: نوفوستي