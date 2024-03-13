سلوتسكي يسخر من تصريح كوليبا حول مشاركة روسيا في "صيغة زيلينسكي للسلام"

وصف البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي تصريح وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا بأن روسيا يمكن أن تشارك في القمة الثانية لما يسمى بـ"صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي باللعبة الرخيصة.

وكتب سلوتسكي الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ويترأس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما:في قناته على "تلغرام": "تصريحات كوليبا، الذي افترض احتمال مشاركة روسيا في القمة الثانية بموجب (صيغة السلام) التي طرحها زيلينسكي، ليست أكثر من لعبة على الجمهور الغربي..وهي لعبة رخيصة".

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مشيرا إلى الأخبار التي قال فيها كوليبا، في مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز عربية"، إن روسيا في رأيه من الممكن أن تشارك في القمة الثانية حول "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، والتي يأمل كوليبا أن تؤدي إلى التوصل "لاتفاق نهاية الحرب".

وبحسب سلوتسكي فإن نظام كييف، الذي يخسر الحرب، يحاول خلق وهم الانتصار على "جبهة المعلومات" لكنه يفشل في هذا أيضا، مؤكدا أن "صيغة زيلينسكي" وكل القمم المبنية عليها دون البدء بمحادثة جادة مع روسيا تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وخلص سلوتسكي إلى أن روسيا لا ترفض مفاوضات السلام، ولكن "مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة على الأرض، مع ضمانات احترام مصالحها الأمنية.

المصدر: "نوفوستي"