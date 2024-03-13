لافروف: الدول المتضررة من العقوبات تستعد لقول كلمتها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدول التي عانت من العقوبات الغربية تعزز تعاونها على الساحة الدولية وتستعد "لقول كلمتها ذات الثقل".

وأضاف الوزير: "يتم إيلاء اهتمام خاص على الساحة الدولية لتقارب المواقف والتفاعل بين تلك الدول التي وقعت فعلا ضحية لحرب العقوبات من جانب الغرب. هذا تحالف جاد إلى حد ما بين الأطراف ذات التفكير المماثل، وأنا مقتنع تماما بأنها ستقول كلمتها الحادة في كل هذه القضايا".

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وشدد الوزير على أن رد الفعل الهستيري وغير المتزن تجاه تعزيز مواقف روسيا وتجاه العملية العسكرية الخاصة، أدى إلى تسريع تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

وتابع الوزير لافروف: "أحد المظاهر الفريدة لهذه الظاهرة هو تحول العديد من الدول إلى التعامل بالعملات الوطنية في التجارة المتبادلة، لأنها تتوقع أن المعاناة التي يعيشها الغرب الجماعي الآن قد تؤدي إلى أنه في أي لحظة قد تجد أي دولة نفسها تحت وطأة العقوبات غير القانونية".

وقال لافروف: "بشكل عام، فإن هذا يحفز إنشاء آليات التفاعل بين البنوك التي لا يسيطر عليها الغرب، وبناء ممرات نقل دولية جديدة، وإنشاء سلاسل إنتاج بديلة وغير ذلك الكثير".

المصدر: نوفوستي