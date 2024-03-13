بوتين يهنئ البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى العاشرة لانتخابه

قال سفير روسيا لدى الفاتيكان ألكسندر أفدييف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بعث برسالة تهنئة إلى البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى العاشرة لانتخابه لشغل المنصب البابوي.

وأضاف السفير في حديث له يوم الاثنين: "قمت اليوم بنقل رسالة التهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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ووفقا للموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بعث بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل كذلك رسالة تهنئة إلى البابا فرنسيس بهذه المناسبة، وشدد فيها على أهمية الحوار بين الزعماء الدينيين.

في 13 مارس عام 2013، تم انتخاب الكاردينال الأرجنتيني خورخي ماريو بيرجوليو لشغل الكرسي البابوي. وأصبح البابا رقم 266، واتخذ لنفسه اسم فرانسيس لأول مرة في البابوية.

وطوال السنوات العشر بأكملها تقريبا في الفاتيكان، عاش في وضع البابا الفخري المتقاعد سلفه المتنازل بنديكتوس السادس عشر، الذي توفي في 31 ديسمبر 2022. وقام فرنسيس في عام 2014 بمنح سلفيه يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرون، صفة القداسة.

في وقت سابق، قال البابا فرنسيس يوم السبت إنه يتوجب على أوكرانيا التحلي بالشجاعة ورفع العلم الأبيض والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة.

المصدر: تاس