أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"، وإصابة منصة صواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع.

جاء ذلك وفقا لتقرير وزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث أفاد التقرير بخسارة القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك ما يصل إلى 245 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ودبابة ومركبة قتالية من منظومة الدفاع الجوي "ستريلا-10".

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كما صدت القوات المسلحة الروسية هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية نوفودونتسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقامت القوات المسلحة الروسية بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه أفدييفكا، وصدت 12 هجمة مضادة للقوات الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 460 عسكريا، ومدفع ذاتي الدفع من طراز Braveheart.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 4 صواريخ من طراز "هيمارس"، و6 قذائف غراد، و3 قنابل Hammer، وأصابت منصة صواريخ "باتريوت".

وقد ألحقت مجموعة قوات "دنيبر" أضرارا نارية بتشكيلات من 4 ألوية أوكرانية في اتجاه خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك 250 عسكريا.

المصدر: RT