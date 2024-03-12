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صحيفة ألمانية: اندلاع النيران في مخيم للاجئين الأوكرانيين في برلين

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صحيفة ألمانية: اندلاع النيران في مخيم للاجئين الأوكرانيين في برلين
Gettyimages.ru
أفراد الطوارئ يقومون بإطفاء الحريق الذي اندلع في مخيم للاجئين الأوكرانيين في برلين على أراضي مطار "برلين- تيغيل" السابق.
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ذكرت صحيفة " Berliner Zeitung " الألمانية، أن حريقا اندلع في مخيم للاجئين الأوكرانيين في برلين على أراضي مطار "برلين- تيغيل" السابق.

وجاء في منشور الصحيفة: " اندلعت النيران في ثلاث خيام في إحدى قاعات المطار السابق، وتم إجلاء جميع السكان، ولم تقع إصابات، وتفيد التقارير بأن الحريق شب في قاعة تتسع لـ 380 شخصا".

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وذكرت الصحيفة في منشورها أنه تم استدعاء ما يقرب من 120 من أفراد الطوارئ إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ بداية الصراع.

وتستضيف ألمانيا حاليا نحو 1.1 مليون أوكراني دخلوا البلاد منذ عام 2022.

المصدر:RT

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