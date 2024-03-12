مسؤول في دونيتسك: القوات الأوكرانية حاولت طمس حطام طائرة الرئيس البولندي في روسيا

قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين إن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة حظيرة طائرات في منطقة سمولينسك تضم حطام الطائرة البولندية "TU-154" التي تحطمت عام 2010.

إقرأ المزيد

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، 21 يناير الماضي، بإسقاط 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي منطقة سمولينسك، بعد إسقاط طائرة مسيرة أخرى في نفس المكان قبل يوم واحد، 20 يناير.

وتابع غاغين، في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تمت دراسة شظايا تلك المسيرات ومسارها، من خلال دراسة بطاقة الذاكرة الخاصة بها، حيث اتضح أن هدف تلك المسيرات في منطقة سمولينسك كان حطام تلك الطائرة بالذات".

ويعتقد غاغين أن تلك "محاولة أخرى من قبل المركز الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية في أوكرانيا لزعزعة استقرار الوضع في روسيا"، وشدد على أنها "محاولة للاستفزاز الكاذب"، لجعل روسيا سببا في مأساة تحطم تلك الطائرة، حيث "يعتقد النظام الأوكراني أن بإمكانه الادعاء أن روسيا كانت تحاول تدمير الأدلة المتبقية حتى يصبح من غير الممكن إعادة فتح التحقيق".

وفي 10 أبريل 2010، تحطمت طائرة بولندية من طراز TU-154 أثناء هبوطها في مطار سمولينسك الشمالي، ما أسفر عن مقتل 96 شخصا كانوا على متنها، من بينهم رئيس البلاد ليخ كاتشينسكي وزوجته وغيرهما من الشخصيات السياسية والعسكرية البولندية الشهيرة.

المصدر: نوفوستي