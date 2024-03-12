رئيس "النواب البولندي": زوجتي لا تقاتل مثلي بالكلمات وستلتحق بالجبهة

قال رئيس مجلس النواب البولندي شيمون هولونيا في مقابلة مع بوابة Tarnogorski.info، إنه في حالة الحرب فإن زوجته ستذهب إلى الجبهة.

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وتابع هولونيا في حديثه عن "حرب محتملة": "ستذهب زوجتي إلى الجبهة. زوجتي ستموت إذا وقع صراع مسلح، ولا أريد هذا لا سمح الله".

وزوجة رئيس مجلس النواب البولندي أورزولا بريجنسكا هولونيا، هي ضابط في القوات الجوية وطيار مقاتل على طائرات من طراز "ميغ-29".

وأضاف هولونيا: "إنها في واقع الأمر تخدم في القوات المسلحة، ولا تقاتل بالكلمات كما نفعل نحن في الإعلام أو في السياسة".

ويبلغ رئيس البرلمان من العمر 47 عاما، وزوجته 36 عاما، ولهما ابنتان.

المصدر: نوفوستي