سويسرا: العثور على 5 جثث لمتزلجين ويجري البحث عن السادس

عثرت فرق الإنقاذ في كانتون فاليه جنوبي سويسرا على جثث 5 متزلجين قرب جبل تيت بلانش، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص سادس مفقود بحسب ما ذكره بيان للشرطة يوم أمس الاثنين.

وذكر بيان الشرطة أنه بعد بلاغ عن فقدان 6 متزلجين، تم في الساعة 7:30 يوم الأحد، إرسال 3 من عناصر الإنقاذ وأحد عناصر الشرطة إلى كوخ تيت بلانش الجبلي Tête Blanche. وفي حوالي الساعة 9.20 مساء، وصل الفريق إلى المنطقة، وعثر بسرعة على 5 من المتزلجين المفقودين مفارقين الحياة.

Cinq des six randonneurs à ski disparus depuis samedi dans les Alpes suisses ont été retrouvés morts, a annoncé lundi la police cantonale du Valais (sud-ouest), qui garde l'"espoir" de retrouver la dernière personne. — CGTN Français (@CGTNFrancais) March 11, 2024

وكانت الشرطة قد صرحت يوم الأحد 10 مارس أن المجموعة انطلقت في رحلة تزلج على الطريق زيرمات -أرولا، بينما تقع منطقة تيت بلانش في منتصف الطريق بين المنتجعين. وقالت الشرطة إن أعمار مجموعة التزلج تتراوح بين 21 و58 عاما.

VALAIS

Zermatt-Arolla: cinq des six randonneurs disparus ont été retrouvés morts

La police cantonale a annoncé la terrible nouvelle. Une sixième personne est toujours portée disparue.https://t.co/CSVHKNQGrU — François Kolly (@kolly_francois) March 11, 2024

ولفتت شرطة كانتون فاليه إلى أنه تم استخدام تقنيات مختلفة لتحديد مكان المتزلجين وكان هناك اتصال بين أحد أعضاء المجموعة مع فرق الإنقاذ على الساعة 5:15 مساء يوم السبت، مما سمح للفريق بتحديد مكانهم في منطقة تيت بلانش.

المصدر: رويترز