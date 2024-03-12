بوشيلين وكيرينكو يزوران مدينة أفدييفكا المحررة

قال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إنه رافق سيرغي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين خلال زيارته لمدينة أفدييفكا التي حررها الجيش الروسي مؤخرا.

وأضاف بوشيلين: "قمت مع سيرغي كيرينكو بزيارة أفدييفكا. وخلال ذلك زرنا مصنع فحم الكوك في المدينة. سيقوم الخبراء بتقييم الأضرار، ولكن بشكل عام لم تتعرض هذه المؤسسة لمثل هذا الدمار الجدي الذي أصاب مجمع أزوفستال على سبيل المثال".

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وأشار رئيس جمهورية دونيتسك إلى أن التقى مع كيرينكو ببعض سكان أفدييفكا وتم تقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وقال بوشيلين: "قمنا بإبلاغ السكان خلال اللقاء، بأن مقاطعة تشيليابينسك، ستقوم مع كيانين فيدراليين آخرين على الأقل، بتقديم كل المساعدات الممكنة لمدينة أفدييفكا من أجل إعادة إعمارها بسرعة".

وأفدييفكا هي إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، وقامت من هناك بقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

وفي 17 فبراير الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين خبر فرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وبدء العمل لتطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي