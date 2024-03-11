أكد السيناتور عن جمهورية القرم الروسية سيرغي تسيكوف أن الهدف والمهمة الرئيسية لحلف "الناتو" ليس الدفاع، بل إضعاف روسيا وتقطيع أوصالها لكن عملية نهاية الناتو "حتمية"

وقال تسيكوف: "لقد أثبتت كل هذه السنوات أن "الناتو" ليس كتلة دفاعية، بل هجومية. لم يعد لدى أحد أي أوهام، وأصبح من الواضح للجميع أن الهدف الرئيسي لحلف "الناتو" هو روسيا. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وضعوا لأنفسهم مهمة وهي إضعاف وتمزيق بلادنا".

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وأشار إلى أن "الناتو" هو كتلة عسكرية تجلب الحرب إلى العالم، بما في ذلك أوروبا، ومثال على ذلك قصف يوغوسلافيا والنزاع العسكري في أوكرانيا.

وشدد السيناتور على أنه "بدلا من الاتفاق على الأمن المتبادل، قرر "الناتو"، مختبئا وراء الديماغوجيا حول الحرية والديمقراطية، جعل أوكرانيا مركزا عسكريا وموطئ قدم له".

واعتبر أنه مع مرور الوقت، سيواجه "الناتو" ككتلة عسكرية سياسية التدمير الذاتي.

وأضاف: "أعتقد أن عمر حلف "الناتو" بعد كل التوسعات إلى حدود روسيا لن يكون طويلا. سيظهر التاريخ كم من الوقت سيستغرق، ولكن حقيقة اختفاء الحلف من الخريطة السياسية للمجتمع الدولي هي بمثابة عملية حتمية".

المصدر: نوفوستي