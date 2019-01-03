ترامب يعرف سبب انهيار الاتحاد السوفيتي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حديث أدلى به لقناة "فوكس نيوز" يوم الاربعاء، إن الحرب في أفغانستان ، كانت سبب انهيار الاتحاد السوفييتي.
وأضاف دونالد ترامب القول: "روسيا كانت تشكل الاتحاد السوفياتي. وأفغانستان بالذات جعلته روسيا من جديد. روسيا أفلست، بسبب القتال في أفغانستان".
وأضاف الزعيم الأمريكي، أن موسكو فعلت الصواب عندما أطلقت هذه الحملة العسكرية بسبب التهديد الإرهابي من جانب طالبان.
Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.
Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz
وأشار ترامب أيضا إلى أن الوضع في أفغانستان يخضع لرقابة، الولايات المتحدة وروسيا وكذلك من جانب الهند وباكستان.
المصدر: لينتا رو