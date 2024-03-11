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ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا باتت عبئا ثقيلا على بايدن وتهدد إعادة انتخابه

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ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا باتت عبئا ثقيلا على بايدن وتهدد إعادة انتخابه
Globallookpress CNP/AdMedia
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي إيرل راسموسن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عشية الانتخابات، يركز على إعادة انتخابه وعليه أن يفهم أن دعم كييف يشكل عبئا ثقيلا على كاهله.

وأكد راسموسن أن هناك يأسا في الغرب فيما يتعلق بدعم كييف، فالولايات المتحدة وحلفاؤها يبحثون عن مخرج.

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وأضاف: "كان الخطاب (خطاب بايدن عن حالة الاتحاد) بمثابة خطاب انتخابي أكثر من كونه خطابا عن حالة الاتحاد. أعتقد أن الرئيس بايدن، أو بالأحرى طاقم دعمه الرئيسي، يعتبرون أوكرانيا قضية خاسرة، ومشروع أوكرانيا يقترب من نهايته، على الأقل في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن بايدن في خطابه أمام الكونغرس أكد أنه مستعد لإلقاء اللوم في خسارة كييف على الجمهوريين.

وأضاف: "يبدو أن هناك ذعرا في الغرب. بايدن يركز على إعادة انتخابه وعليه أن يفهم أن أوكرانيا تشكل عبئا ثقيلا على كاهله".

المصدر: نوفوستي

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