الأميركيون يتقاذفون المسؤولية عن هزائم الجيش الأوكراني. حول ذلك، كتب ايليا أبراموف، في "فزغلياد":

أعلنوا في الولايات المتحدة أن أوكرانيا سيتعين عليها أن تقرر، بشكل مستقل، المدن التي يمكن لقواتها المسلحة الاحتفاظ بالسيطرة عليها إذا لم تتمكن واشنطن من تقديم مساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة تاس عن تصريحات نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ.

وللتذكير، مجلس النواب الأميركي دخل في عطلة تستمر حتى نهاية فبراير، من دون التصويت على مشروع قانون لتقديم المساعدة المالية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. حدث هذا على الرغم من موافقة مجلس الشيوخ على نسخة من مشروع قانون ينص على شريحة مساعدات قدرها 95 مليار دولار.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأميركية، الأستاذ المساعد في كلية الفلسفة بجامعة موسكو الحكومية، بوريس ميجويف: "بشكل غير مباشر، قد يكون تصريح سينغ عنصر ضغط على الجمهوريين، ومحاولة لإجبارهم على الموافقة على دفعة المساعدات لأوكرانيا. لكن ممثلي هذا الحزب من رجال الأعمال، وهم يرون أن أوكرانيا تخسر، لذلك لا يريدون تبديد الأموال في دعمها".

"لكنني لا أستبعد أن نرى كيف تنقل الإدارة الأميركية الحالية المسؤولية عن إخفاقات كييف العسكرية إلى الجمهوريين. عشية الانتخابات، يريد الديمقراطيون إظهار أن المشروع الأوكراني كان سينجح لو لم يتباطأ الجمهوريون في اعتماد الميزانيات".

وأضاف ميجويف: "البيت الأبيض، لن يوقف المساعدات لأوكرانيا بشكل كامل. لكن واشنطن بدأت تمل تدريجيًا من هذا المشروع، لأنه يتطلب نفقات كبيرة. ولذلك، فإن الولايات المتحدة سوف تتخلى عن الأهداف القصوى مثل النصر على روسيا. ويهدف بيان سينغ أيضًا إلى إعطاء إشارة لمكتب زيلينسكي حول هذا الأمر: إما أن يجلس على طاولة المفاوضات، أو يتحمل مسؤولية استمرار الصراع".

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