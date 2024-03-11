زيلينسكي: أوكرانيا ليست بحاجة إلى الجيش الفرنسي

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف لا تحتاج إلى وجود عسكريين فرنسيين للقتال، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه "لايرى خطأ" بإرسال عسكريين لتدريب أفراد القوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "BFMTV" التلفزيونية: "طالما أن أوكرانيا صامدة، يمكن للجيش الفرنسي أن يبقى على الأراضي الفرنسية.. لن يموت أبناؤكم في أوكرانيا.. وإذا دخلت روسيا في صراع مع إحدى دول الناتو، فمن الممكن أن يتم إرسال أبنائكم إلى إحدى هذه الدول، لكن ذلك سيكون أمرا مختلفا".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا بدورها ليست جزءا من حلف الناتو.

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وأشار زيلينسكي إلى أنه "لا يرى أي خطأ" في إرسال أفراد عسكريين وفنيين لتدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية وإصلاح الأسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "تواجه صعوبات بسبب نقص القذائف المدفعية"، فضلا عن الحصار الجوي والصواريخ الروسية طويلة المدى والكثافة العالية للطائرات الروسية المسيرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح خلال اجتماع مع زعماء المعارضة الأسبوع الفائت أنه "لا توجد حدود" و"لا خطوط حمر" في دعم فرنسا لأوكرانيا.

وفشل زعماء المعارضة والرئيس الفرنسي في الاتفاق على إجراءات دعم كييف خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، وحذر الزعماء ماكرون من جر باريس إلى النزاع في أوكرانيا.

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وتعليقا على كلام ماكرون، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا لم يعد لديها "خطوط حمراء" تجاه فرنسا بعد تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون بأن باريس لم يعد لديها خطوط حمراء في مسألة دعم كييف.

المصدر: "نوفوستي"+RT