علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على دعوات وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس إلى تجاوز الخطوط الحمر وإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا على "تلغرام" ساخرة: "لدى ليتوانيا من "الخطوط الحمر" الحدود فقط. هل ألغوها بأنفسهم حقا؟".

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مع زعماء المعارضة في وقت سابق إنه "لا توجد حدود" و"لا خطوط حمر" في دعم فرنسا لأوكرانيا.

وعلق لاندسبيرغيس في حديث لصحيفة "أويست فرانس" الفرنسية في وقت سابق من اليوم إن "هذا هو الوقت المناسب لخوض مثل هذه المناقشات، إن بدء المفاوضات سيسمح لنا بالتخلص من الخطوط الحمر التي وضعناها لأنفسنا".

وشدد على دعمه القوي للرئيس الفرنسي بهذا الصدد.

المصدر: نوفوستي