موسكو: قرار كييف حول السلامة النووية لاغ وباطل قانونيا

قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن القرار الذي اقترحته كييف بشأن ضمانات السلامة النووية في أوكرانيا باطل من الناحية القانونية والسياسية.

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وأضاف أوليانوف في حديث لوكالة "روسيا 24": "نحن نعتبر القرار الأوكراني والذي نال موافقة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاغيا وباطلا من الناحية القانونية والسياسية".

وتابع: "صوتت دولتان ضد هذا القرار وهما روسيا والصين، ونحن نقدر تضامن أصدقائنا الصينيين بهذا الصدد".

وأوضح: "من بين 34 دولة لها الحق في التصويت في مجلس الإدارة، حيث صوتت 20 دولة فقط لصالح القرار بينما رفضت 14 دولة دعمه، ومن الواضح أن توجه الدول بات ينحدر لصالحنا وهذا أمر لطيف للغاية."

وفي وقت سابق، ذكر أوليانوف عبر "تلغرام" أن مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق على القرار الذي اقترحته كييف بشأن الأمن في أوكرانيا.

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هذا ودعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري حول محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها. ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تحت حماية القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي