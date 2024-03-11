زيلينسكي يعلن البدء في بناء ثلاثة خطوط تحصينات دفاعية جديدة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، البدء ببناء ثلاثة خطوط من التحصينات الجديدة بطول 2000 كيلومتر في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "هناك موضوع مهم هو التحصين.. تقرير رئيس الوزراء دينيس شميغال حول وتيرة بناء خطوط دفاعية جديدة.. ثلاثة خطوط بطول 2000 كيلومتر، مهمة واسعة النطاق".

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وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد صرح في 4 مارس الجاري أن كييف خصصت أكثر من 20 مليار هريفنيا (525.6 مليون دولار) لبناء التحصينات هذا العام، وفي الوقت نفسه، أشارت نائبة البرلمان الأوكراني عن حزب التضامن الأوروبي، فيكتوريا سيومار، إلى أن البلاد تفتقر بشدة إلى الأموال اللازمة لحل هذه المشكلة.

وفي أوائل فبراير قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، وقبل أيام قليلة من تعيينه في هذا المنصب، إن القوات الأوكرانية تحولت من الإجراءات الهجومية إلى الدفاعية، وفي الوقت نفسه، قيم الوضع في الجبهة بأنه معقد ومتوتر.

وأشاد رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، كيريل بودانوف، بالخطوط الدفاعية الروسية في مايو 2023، ووصفها بالصحيحة والقوية.

وقال شميغال في سبتمبر الماضي إن كييف يجب أن تنشئ أنظمة تحصينات فعالة على الجبهة، على غرار الأنظمة الروسية.

بدوره ذكر البنتاغون أيضا أن الجيش الأوكراني سيتعين عليه تحديد المدن التي يمكنه الاحتفاظ بها دون استئناف المساعدة الأمريكية.

يذكر أنه تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يفترض من بين أمور أخرى، تخصيص أكثر من 60 مليار دولار لاحتياجات كييف، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، لكنه توقف في مجلس النواب.

واعترف زيلينسكي أن أوكرانيا ستضعف في ساحة المعركة إذا لم تتلق المساعدة الأمريكية الموعودة في غضون شهر.

المصدر: نوفوستي