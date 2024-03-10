مجلة عسكرية أمريكية تتحدث عن القوة الخارقة لدبابات "تي - 14" أرماتا الروسية

ذكرت مجلة "ميليتاري ووتش" الأمريكية أن دبابات "تي - 14" أرماتا الروسية أصبحت واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم من خلال تجهيزاتها والقدرة على تحمل الضربات.

وأوضحت المجلة: "من بين أبرز ميزات الدبابة الجديدة قذائفها الخارقة للدروع والقدرة على تحمل الضربات من أي قذيفة دبابة معروفة، مما يجعلها ذات قيمة كبيرة للقتال المحتمل ضد المركبات المدرعة".

وأضافت: "تعد دبابات تي-14 أرماتا من أحدث الدبابات الروسية بفضل خفة وزنها وقوتها النيرانية الهائلة وتدريعها، الذي يجعلها واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم".

وأشارت إلى أن "الدرع الأمامي لـ "أرماتا" يعادل درعا متجانسا يبلغ سمكه 900 ملم، ويتم توفير حماية إضافية للدبابة من خلال الحماية الديناميكية ومجمع الحماية النشط ما يجعل تي-14 الدبابة الأكثر حماية في العالم".

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وذكرت المجلة: "تعرضت الدبابات التي تم تقديمها لأوكرانيا إلى خسائر فادحة من طرف القوات الروسية، وتشمل أرماتا بعض المواصفات الأكثر تميزا، وهي أجهزة الاستشعار الخاصة بها، ونطاق الاشتباك الطويل جدا نحو ثلاثة أضعاف دبابات الناتو الحالية، وإمكانية الوصول إلى قذائف فاكوم-1 المضادة للدروع".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية بضربة موجهة واحدة من دبابة "T-72B3" روسية على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

المصدر: مجلة "ميليتاري ووتش"