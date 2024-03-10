قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه إذا كانت معاهدة السلام هي "دعاية"، فيجب سؤال مستشار ألمانيا أولاف شولتس عما تحدث إذن بوريس جونسون وديفيد أراخاميا في ربيع عام 2022.

في وقت سابق، زعم شولتس بأن روسيا وأوكرانيا لم تتفقا على أي مسودة معاهدة سلام خلال مفاوضات إسطنبول في ربيع 2022، ووصف كل الحديث بـ"الدعاية الروسية".

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وأضاف بيسكوف: "أود أن أسأل السيد شولتس عما كان يتحدث عنه إذن ممثل سلطات كييف السيد أراخاميا في ذلك الوقت، وعما كان يتحدث عنه السيد جونسون في ذلك الوقت".

وفي فبراير الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022 كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "رمى" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم قام فلاديمير زيلينسكي بحظر إجراء مفاوضات مع روسيا وأصدر مرسوما بهذا الخصوص.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، قال ديفيد أراخاميا رئيس كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات فيه، إن العمليات العسكرية في أوكرانيا كان من الممكن أن تنتهي بعد المفاوضات مع الجانب الروسي في إسطنبول في ربيع عام 2022، ولكن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون حضر إلى كييف ودعا السلطات الأوكرانية لعدم التوقيع على أي شيء مع روسيا ومواصلة القتال.

المصدر: نوفوستي