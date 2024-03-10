سلطات دونيتسك ترصد مجموعة من المرتزقة الأجانب قرب أفدييفكا

قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، إن قوات الاستطلاع التابعة للجيش الروسي اكتشفت مجموعة من المرتزقة الأجانب بالقرب أفدييفكا.

وأشار كيماكوفسكي في حديث لمراسل تاس، إلى أنه تم رصد وجود المرتزقة الأجانب بالقرب من قريتي تونينكو وأورلوفكا القريبتين من أفدييفكا.

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وأضاف كيماكوفسكي: "رصد عناصر مخابراتنا مجموعة من المرتزقة الأجانب بالقرب من تونينكو وأورلوفكا".

وأوضح المستشار أنه وفقا لبيانات المراقبة الموضوعية، يجري الحديث عن مرتزقة من بولندا وجورجيا يعملون بالقرب من خط الاتصال القتالي في هذا القسم من الجبهة.

وفي 17 فبراير الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين خبر فرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

المصدر: تاس