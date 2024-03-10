الجيش الروسي يسقط 4 مسيرات جوية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش دمرت أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير اثنتين من هذه المسيرات الجوية المعادية، خلال الليلة الماضية. وفي صباح يوم 10 مارس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية كذلك طائرتين بدون طيار أوكرانيتين.

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وجاء في البيان: "في حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات جوية من نوع الطائرات على أهداف في الأراضي الروسية. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق فوق مقاطعة بيلغورود".

وفي ليلة 9 مارس، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 47 طائرة مسيرة دفعة واحدة، من بينها 41 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف. وتم تحييد ثلاث طائرات بدون طيار في مقاطعة فولغوغراد، و2 في مقاطعة كورسك، وأخرى في مقاطعة بيلغورود.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا بطائرات بدون طيار. وعادة تنجح منظومات الدفاع الجوي الروسية في اعتراض المسيرات الجوية المعادية وإسقاطها.

المصدر: وكالات