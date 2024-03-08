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الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد

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الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، دمرت خلال الليلة الماضية 11 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة فولغوغراد وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات جوية من نوع الطائرات ضد أهداف على الأراضي الروسية".

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وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة، أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و11 طائرة بدون طيار أخرى فوق مقاطعة فولغوغراد.

تحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا بطائرات بدون طيار.

وتنجح قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي، في اعتراض الطائرات المعادية، وتسقطها قبل تحقيق أهدافها.

وتم فرض مستويات مرتفعة من التهديد الإرهابي في المناطق الحدودية الروسية القريبة من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

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