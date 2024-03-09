القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا جديدا لعملية إحباط هجوم "واسع النطاق" في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان جديد مساء السبت إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف أسقطا 28 طائرة مسيرة على الأقل فوق البحر الأحمر فجر السبت.

وأضافت القيادة في البيان "يوم 9 مارس بين الساعة الرابعة و8:20 صباحا (بتوقيت صنعاء) تخلل هذه الفترة مزيد من الاشتباكات حيث استطاعت القوات الأمريكية وقوات التحالف من إسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار".

وأفادت القيادة المركزية بأنه لم تتضرر أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو قوات التحالف في هذا الهجوم.

كما أشارت إلى أنه لم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أية أضرار.

وأنشأت الولايات المتحدة في ديسمبر تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين التي أجبرت السفن التجارية على تحويل مسارها وتجنب الممر البحري الذي تعبره 12 في المئة من التجارة العالمية.

وتشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للمتمردين منذ 12 يناير، كما ينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيرات معدة للإطلاق.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وقالت الجماعة إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.

المصدر: RT