الخزانة الأمريكية تهدد بنك "رايفايزن" بالعقوبات بسبب علاقاته مع روسيا

أفاد موقع EUobserver بأن وزارة الخزانة الأمريكية هددت بنك "رايفايزن" الدولي بفرض عقوبات عليه بسبب استمراره في القيام بأعمال تجارية في روسيا.

وجاء في تقرير الموقع أن "وزارة الخزانة الأمريكية حذرت بنك "رايفايزن" الدولي النمساوي من أنه يخاطر بالعزل عن النظام المالي الأمريكي إذا ساعد في تمويل الجيش الروسي".

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وأشار الموقع إلى أن ممثلة وزارة الخزانة الأمريكية آنا موريس ناقشت هذا الموضوع في فيينا هذا الأسبوع مع مسؤولين في الحكومة النمساوية وإدارة البنك.

وصرح بنك "رايفايزن" للموقع بأنه لا يعلق بشكل علني على المناقشات مع المسؤولين الحكوميين.

وفي وقت سابق، أفيد بأن واشنطن تواجه مقاومة جدية من السياسيين النمساويين الذين يقفون إلى جانب بنك "رايفايزن".

وأكدت عدة مصادر أن النمسا تدعم أوكرانيا بالكلمات، ولكن فيينا لا تريد قطع العلاقات طويلة الأمد مع موسكو بشكل كامل.

المصدر: نوفوستي