طائرات سويدية تحلق قرب الحدود الروسية لأول مرة بعد انضمامها إلى "الناتو"

أفادت بوابة Itamilradar بأن طائرات تابعة للقوات الجوية السويدية حلقت قرب الحدود الروسية، لأول مرة منذ انضمامها إلى حلف "الناتو".

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرتين حلقتا قرب مقاطعة كالينينغراد الروسية. إحداها كانت طائرة Saab 340 AWACS المجهزة بنظام كشف الأهداف بعيدة المدى. والثانية Gulfstream S102B، المصممة للاستطلاع الإلكتروني.

وأشارت إلى أن الطائرتين حلقتا على طول حدود روسيا وبيلاروس مع بولندا.

وانضمت السويد رسميا إلى "الناتو" يوم الخميس، لتصبح العضو رقم 32 في الحلف.

المصدر: نوفوستي