أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية عن تصفيتها قائد النازيين الجدد الفرنسيين، سيزار أوزاروم، الذي حارب إلى جانب القوات الأوكرانية، في جبهة أفدييفكا.

وذكرت مصادر أمنية روسية لوكالة تاس أن قائد النازيين الجدد الفرنسيين سيزار أوزار قتل بالقرب من أفدييفكا، وكان قد شارك في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".

في الوقت نفسه هناك معلومات مؤكدة تفيد بأنه كان على علاقة وثيقة بأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

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وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي فرض سيطرة كاملة على مدينة افدييفكا الاستراتيجية (في جمهورية دونيتسك الشعبية).

وسبق لكييف أن أكدت مناعة أفدييفكا وصمودها أمام الجيش الروسي، لكن الأخير تمكن من قطع الإمدادات عن المدينة، بحيث لم يتبق أمامها سوى الاستسلام أو الانسحاب عبر ممر وحيد بقي مفتوحا.

وما زالت أطراف المدينة تشهد اشتباكات تحاول القوات الروسية من خلالها التقدم وتعزيز مواقعها.

المصدر: تاس