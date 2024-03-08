دولة أوروبية تقود حملة لجمع التبرعات لشراء قذائف لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على شبكة التواصل الاجتماعي Х، إن حلفاء كييف جمعوا الأموال لشراء 300 ألف قذيفة وذلك في إطار مبادرة التشيك لشراء ذخيرة لأوكرانيا.

وأضاف: "لقد تمكنا حتى الآن من جمع أموال كافية لشراء الدفعة الأولى المكونة من 300 ألف قذيفة مدفعية".

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ولكن رئيس الوزراء التشيكي، لم يحدد بالضبط المبلغ الذي تم جمعه. ووفقا له، يواصل حلفاء كييف البحث عن شركاء لتزويد أوكرانيا بالذخيرة.

في وقت سابق أعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل أنه تم جمع الأموال بالكامل لدعم خطة بلاده لشراء 800 ألف قذيفة لأوكرانيا في دول ثالثة. وفي الوقت نفسه، لم يذكر بافيل حجم مساهمة كل دولة على انفراد في ذلك.

وقبل ذلك، قال الرئيس التشيكي مؤتمر ميونيخ الأمني، إن براغ وجدت فرصا في الخارج للحصول على مئات الآلاف من قذائف المدفعية، التي يمكن تسليمها بسرعة إلى أوكرانيا، حال توفر الدعم المالي اللازم من الشركاء.

Děkuji všem zemím, které se doposud zapojily do české iniciativy na nákup munice pro Ukrajinu. Zatím se nám podařilo vybrat dostatek peněz na nákup první dodávky 300 000 dělostřeleckých granátů. Naším cílem je však poslat daleko víc!



Naše práce a pomoc Ukrajině tímto nekončí. V… — Petr Fiala (@P_Fiala) March 8, 2024

وحينها ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الدول الأوروبية تعتزم جمع 1.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية من دول أخرى بموجب خطة اقترحتها جمهورية التشيك.

المصدر: نوفوستي