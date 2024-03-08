خبير أمريكي يتحدث عن سلاح روسي جديد يثير الرعب في الولايات المتحدة

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع الصحفي داني هايفونج، إن روسيا حققت تفوقا نوويا لا يمكن إنكاره على الولايات المتحدة بفضل الأسلحة الاستراتيجية الجديدة.

وأضاف الخبير الأمريكي: "لقد تمكن الروس من صنع أفضل الأسلحة النووية الاستراتيجية في العالم. في الوقت الحالي، يتمتع الروس، بلا شك، بالتفوق النووي على الولايات المتحدة".

ويرى الخبير أن الغرب ارتكب خطأ فادحا، عندما دفع روسيا إلى تطوير ترسانتها النووية وقواتها المسلحة التقليدية بشكل فعال.

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وشدد ريتر على أن الجيش الروسي المتجدد والمتمرس في القتال، بات يتمتع بالأفضلية على قوات حلف الناتو في حالة نشوب صراع نووي واسع النطاق.

وقال: "أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة العودة إلى طاولة المفاوضات، بشأن الأسلحة النووية الاستراتيجية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية، إن الجيش الروسي سيستعرض قريبا أحدث صواريخ سارمات الثقيلة العابرة للقارات في الخدمة القتالية.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحرب النووية هي دواء الوداع الأخير، والأحاديث حول هذا الموضوع في العواصم الغربية، عديمة المسؤولية بتاتا.

ومن المعروف أن الكرملين أكد مرات كثيرة، أن روسيا لا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية. وشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في الحرب النووية.

وقبل أيام وصف مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين بشأن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا بأنها خطيرة للغاية.

المصدر: نوفوستي