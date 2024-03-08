هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد سقوط أحد إطاراتها بعد إقلاعها (فيديو)

أفادت قناة NBC التلفزيونية بأن طائرة تابعة لشركة United Airlines كانت في رحلة من سان فرانسيسكو إلى اليابان فقدت إطارا أثناء إقلاعها، وسارعت إلى الهبوط اضطراريا في لوس أنجلوس.

وكان على متن الطائرة 235 راكبا و10 مضيفات و4 طيارين.

وقالت شركة الطيران في بيان حول الحادث: "يوجد لدى الطائرة "777-200" 6 إطارات في كل من هيكلي الهبوط الرئيسيين. والطائرة مصممة للهبوط بأمان في حال وجود إطارات مفقودة أو تالفة".

وأكدت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن الطائرة، التي تم تحويلها إلى المدينة بعد أن أبلغ الطاقم عن مشكلة في جهاز الهبوط، هبطت بسلام في المطار، ولم يتضرر أحد.

وتم العثور على الإطار المفقود في أرض مطار سان فرانسيسكو.

المصدر: نوفوستي